شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد يذكر.. رسميًا بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بايرن ميونيخ رسميًا لقب الدوري الألماني 2020\2021، مستفيدا من هزيمة لايبزج أمام بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب سيجنال إيدونا بارك بالجولة 32 للمسابقة.

وحصد بايرن اللقب رقم 30 في البوندزليجا، والـ31 في منافسات الدوري الألماني المحلي عموما.

كما فاز بايرن ميونيخ بلقبه التاسع على التوالي، إذ لم يخسر اللقب منذ موسم 2012\2012.

وواصل بايرن الابتعاد عن أقرب منافسيه بمسافة كبيرة للغاية، إذ يطارده من بعيد بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ بخمسة ألقاب لكلٍ منهما.