شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: لن أخوض انتخابات الأهلي والجبلاية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمد فضل لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بإخراج ملابس الحكام من المخازن للحفاظ على سمعة الكرة المصرية.

وقال محمد فضل في تصريحات إذاعية: «ملابس الحكام موجودة في المخازن منذ يناير الماضي، أتمنى أن يخرجها أحمد مجاهد وتظهر في قمة الأهلي والزمالك المقبلة».

وأضاف: «اتحاد الكرة ليس مجدًا شخصيًا ولكنها منظومة، فيجب أن نحافظ على سمعة الكرة المصرية».

وعن انتخابات الأهلي واتحاد الكرة، قال محمد فضل: «حتى الآن لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة والأهلي، ولا أعرف ماذا سيخبئ المستقبل لى، وكلفت بمهمة وأديتها على أكمل وجه سواء في القلعة الحمراء أو الجبلاية».