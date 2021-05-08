شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات لأوباما بالتمرير السريع لزملائه فى القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع يوسف أوباما خلال الساعات الماضية وعلى هامش الاستعداد لمواجهة الاهلي الهامة، ووجه عبدالمقصود بعض التعليمات للاعب من أجل تنفيذها في المباريات القادمة، كانت ابرزها التمرير السريع وعدم الاحتفاظ بالكرة، وكذلك التركيز امام المرمي واستغلال الفرص التي تتاح له ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.