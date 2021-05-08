شكرا لقرائتكم خبر عن مجلي و الشامي يدعمان صفوف المقاولون العرب قبل مواجهة الانتاج الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتملت القوة الضاربة لصفوف فريق المقاولون العرب بعد عودة الثنائي المتألق حسن الشامى مدافع المقاولون العرب، وايضا ومحمد مجلي لاعب الوسط صاحب الانطلاقات من الخلف للإمام، وظهر الثنائي بصورة طيبة بعد تعافيهما من الإصابة التي ابعدتهم أكثر من مباراة، وظهر الشامى ومجلي بشكل مميز خلال المواجهة الاخيرة للذئاب امام سيراميكا كليوباترا بالسويس والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ومن المقرر ان يعتمد عليهما عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب خلال مواجهة الليلة امام الإنتاج الحربي.