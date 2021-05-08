شكرا لقرائتكم خبر عن ودية المريخ السودانى والشمس من ثلاث أشواط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للمريخ السوداني، خوض الودية الأولى للفريق، مساء اليوم السبت، أمام الشمس المصري، والذي يدربه أحمد عيد عبدالملك.

يأتي ذلك ضمن معسكر المريخ، المقام حاليًا في العاصمة المصرية، القاهرة، تحضيرًا للفترة المقبلة.

وقال لي كلارك أريد في المواجهة الأولى، تجريب أكثر من طريقة لعب أثناء اللقاء«.وأضاف»المواجهة أمام الشمس ستكون من 3 أشواط، بواقع 30 دقيقة لكل شوط«.

وأوضح كلارك أن قوة الفريق المنافس لا تهمه كثيرًا في هذه المرحلة، وذلك بعد مضي أسبوع على معسكر الفريق.

ونوه أنه يريد تنفيذ العمل الفني والتكتيكي الذي قام به الفريق منذ وصوله للقاهرة، مشيرًا إلى أن المريخ سيخوض السبت المقبل، مواجهة ستكون أقوى.