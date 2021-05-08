شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية مارسيلو ومصطفى للمشاركة فى المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الثنائي أحمد مصطفى وحسين السيد «مارسيلو»، على التصريح الطبي الخاص بالمشاركة خلال مواجهة الإسماعيلي والبنك الأهلي المقبلة، وشارك الثنائي في المران الجماعي اليوم، وذلك عقب تماثلهم للشفاء من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا على مستوي العضلة الخلفية والتي تسببت في غيابهم عن الفريق في الفترة الماضية.، حيث اكد الجهاز الطبي على امكانية مشاركة الثنائي في المباريات خلال الفترة المقبلة

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي غدًا الأحد، قبل التوجه للقاهرة والدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمواجهة القادمة والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ويسعى الجهاز الفنى للاسماعيلي لتحقيق الفوز من اجل مواصة الانتصارات والعودة من جديد على الطريق الصحيح حيث حقق الاسماعيلي ثلاث انتصارات متتالية لاول مرة منذ فترة طويلة