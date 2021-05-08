شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم عبدالله السعيد 31 مليون جنيه لصالح الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حكمت الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم بإلزام لاعب كرة القدم عبدالله السعيد بأداء مبلغ 31 مليون جنيه مصري (٢ مليون دولار أمريكي) إلى النادي الأهلي قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه والمنصوص بعقد بيع اللاعب من النادي الأهلي إلى نادي أهلي جدة السعودي نظرًا لقيام عبدالله السعيد بمخالفة شروط التعاقد.

وكان النادي الأهلي قد كلف المستشار حلمي عبدالرازق «رحمة الله عليه» المستشار القانوني للنادي وبالتعاون مع اللجنة القضائية بالنادي بإتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم لحفظ حقوق النادي في العقد المشار إليه. وقدم إلى هيئة التحكيم كافة المستندات التي تؤكد على أحقية النادي الأهلي في الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.