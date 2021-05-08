شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يطالب اللاعبين بمصالحة الجماهير والفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمود عبد الرازق شيكابالا جلسة مع زملائه بالفريق ، طالب خلالها نجم الفريق اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز على الاهلي فى المباراة الهامة و المرتقبة التى ستجمع بين القطبين مساء بعد غدا الاثنين على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الدورى الممتاز، وهو المواجهة التى يسعي كلا الفريقان لحسم المواجهة لصالحه فى ظل صراع الصدارة و المطتردة على المركز الاول بين الفريقان.

وطلب شيكابالا صانع العاب الزمالك من زملائه في الفريق ضرورة الفوز علي الأهلي، وأكد شيكابالا للاعبين ضرورة مصالحة الجماهير عن اللقاء الماضي الذي خسره الفريق امام الأهلي، وطلب من اللاعبين بذل اقصي ما في وسعهم وان الفوز يزيد من فارق النقاط مع القلعة الحمراء.