شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف داخل الجهاز الفني للزمالك بسبب الجبهة اليسرى قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاختلاف فى وجهات النظر داخل اعضاء الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي وذلك حول اللاعب الذي سيتم الدفع به بشكل اساسي امام الاهلي فى مباراة القمة التى ستجمع بين الاهلي و الزمالك مساء الاثنين المقبل على أرض ملعب ستاد القاهرة ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز.

واختلف أعضاء الجهاز الفنى على الدفع بمحمد عبد الشافي العائد مؤخرا بعد التعافي من الكورونا أم الاعتماد على أحمد ابو الفتوح صاحب النزعه الهجومية ولكنه لم ينجح فى تثبيت اقدامه فى مباراة القمة الاخيرة بالرغم من ضعف الجبه اليمنى للاهلي فى هذة المباراة.

و تعد الجبهة اليسري في الزمالك نقطة خلاف بين الجهاز الفني أمام الأهلي، حيث توجد اصوات في الجهاز تطالب بمشاركة عبد الشافي بسبب خبرته ويري البعض الاخر مشاركة فتوح خاصة وانه شارك بشكل أساسي في المباريات الأخيرة.