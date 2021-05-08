شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لعبدالله جمعة في الزمالك استعدادًا للقاء الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق سيخضع لاختبار طبي على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة الأهلي القادمة في الدوري، والمقرر لها الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

وأضاف أسامة، أنه في حالة اجتياز جمعة للاختبار الطبي، سيكون متاحا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وتابع أسامة، أن عبدالله جمعة يسير بشكل طيب في البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له، في ظل الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن كدمة في الرباط الداخلي للركبة.