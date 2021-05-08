شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجري مسحة طبية اليوم استعدادًا لمباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري بالفريق مسحة طبية اليوم السبت استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك التي من المقرر إقامتها مساء يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويخضع لاعبو المارد الأحمر وأعضاء الجهاز الفني والإداري لمسحة طبية اليوم السبت وذلك وفقا لبروتوكول الطبى المتبع للعلاج من فيروس كورونا الوبائى الذي أقرته اللجنة الطبيه بالاتحاد المصري لكرة القدم بإجراء مسحات كورونا للأندية قبل خوض مباريات بطوله الدوري الممتاز لكرة القدم.