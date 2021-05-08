شكرا لقرائتكم خبر عن فضل: الجماهير لا تتقبل وقوع الشناوي في أي خطأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد فضل، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر، يلعب بثقة زائدة في الفترة الأخيرة وخطأه بألف.

أضاف محمد فضل خلال استضافته عبر برنامج «النجوم في رمضان» المُذاع عبر إذاعة «الشباب والرياضة»: «الناس لا تتقبل وقوع محمد الشناوي في أي خطأ لأن غلطة الشاطر بألف».

تابع: «الشناوي يلعب في المباريات الأخيرة بثقة زائدة، ويحاول أن يظهر بنفس طريقة لعب نوير، ويجب أن (يلحق نفسه) سريعًا».

وعن أقرب أصدقاءه في الوسط الكروي، قال: «حسام غالي الأقرب لقلبي، فهو صديق مقرب ليٌ منذ سنوات طويلة».

وعن حياته الشخصية قال محمد فضل ضاحكاً: «اكتشفت أن زوجتي زمالكاوية بعد 14 سنة في بيت واحد، لم أكن أعلم أنها تنتمي للقلعة البيضاء وتفاجأت مثل منى زكي عندما علمت أن شريف منير خدعها سنوات طويلة في فيلم أولاد العم، وقررت أن أعمل إجراءات احترازية وأتابع انتماء الأولاد خاصة أن عائلتي كلها أهلاوية، ويجب أن يشجع أولادي الأهلي».