شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لجونيور أجايي لتحديد موقفه من المشاركة امام صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع المهاجم النيجيري جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبى يوم الثلاثاء المقبل وذلك لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال أفريقيا.

ويخضع جونيور أجايى لفحص طبي يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موقفه من المشاركه في تدريبات الفريق الأحمر الجماعيه استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي المقرر إقامتها يوم 15 مايو المقبل على ملعب السلام في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال أفريقيا.

ويغيب جونيور اجايى عن الفريق الأحمر منذ إصابته بشد في العضله الخلفيه خلال مباراة فريق سيمبا التنزاني في الجوله السادسه والاخيره من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال أفريقيا.

وتأكد غياب أجايى عن الأهلي في مباراة القمه رقم 122 أمام الزمالك المقرر إقامتها مساء يوم الاثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي في قمه منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.