بطولة إيطاليا: نابولي يشعل صراع دوري الأبطال بصعوده إلى الوصافة موقتاً

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روما: أكد نابولي مجدداً أن الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيكون محتدماً حتى الرمق الأخير، وذلك بصعوده الى الوصافة موقتا بفوزه على ضيفه سبيتيسا 4 1 السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعدما حُسِمَ اللقب في المرحلة الماضية لصالح إنتر الذي تُوج للمرة الأولى منذ ثلاثية عام 2010 واضعاً بذلك حداً لاحتكار يوفنتوس، تتركز المعركة في الأمتار الأخيرة على المقاعد الثلاثة الأخرى المؤهلة الى دوري الأبطال.

وضع نابولي كلاً من أتالانتا ويوفنتوس وميلان تحت الضغط بفوزه على سبيتسيا في لقاء حسمه بشكل كبير في شوطه الأول بعد تقدمه بثلاثة اهداف نظيفة بفضل ثنائية النيجيري فيكتور أوسيمين (23 و44) وهدف للبولندي بيوتر زيلينسكي (15).

وبعدما قلص روبرتو بيكولي الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 64، أعاده المكسيكي البديل هيرفينغ لوسانو الى ما كان عليه بعد دقائق معدودة على دخوله وإثر تمريرة من أوسيمين (79).

ورفع فريق المدرب جينارو غاتوزو رصيده الى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن كل من أتالانتا الذي يلتقي الأحد مع مضيفه بارما الهابط الى الدرجة الثانية، ويوفنتوس وميلان اللذين يتواجهان غداً أيضاً على ملعب بطل المواسم التسعة الماضية.

ويبدو طريق نابولي في الأمتار الأخيرة سهلاً الى حد كبير، إذ يستقبل أودينيزي وفيرونا في المرحلتين المقبلة والأخيرة توالياً، فيما يحل ضيفاً على فيورنتينا في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

أما أتالانتا الذي يتواجه مع يوفنتوس في نهائي الكأس في 19 الشهر الحالي، فيخوض مباراتين من الثلاث الأخيرة على أرضه ضد بينيفينتو في المرحلة المقبلة وميلان في المرحلة الختامية، فيما يحل ضيفاً على جنوى في المرحلة قبل الأخيرة.

ويبدو يوفنتوس أمام المهمة الأصعب، لأنه وبعد أن يلتقي ميلان الأحد، يحل ضيفا على ساسوولو ثم يستضيف غريمه إنتر البطل قبل أن يختتم الموسم في ملعب بولونيا.

ومن جهته، يخوض ميلان مواجهتين على التوالي في تورينو، فبعد لقائه يوفنتوس، يحل ضيفاً على تورينو ثم يستضيف كالياري قبل ختام الموسم في مواجهة نارية على ملعب أتالانتا، ما ينذر بسباق محموم حتى الرمق الأخير لا يمكن أن يخرج لاتسيو من حساباته أيضاً إذ يتخلف بفارق 5 نقاط عن الثلاثي أتالانتا ويوفنتوس وميلان وسيقلصه موقتا الى نقطتين في حال فوزه السبت على مضيفه فيورنتينا.

ويحتفل إنتر ميلان السبت أيضاً باللقب حين يستضيف سمبدوريا بما أنه حسم الأمور لصالحه في المرحلة الماضية بعد فوزه خارج الديار على كروتوني 2 صفر السبت الماضي وتعثر أتالانتا أمام ساسوولو 1 1 في اليوم التالي.