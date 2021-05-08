جائزة إسبانيا الكبرى: هاميلتون ينطلق من المركز الأول للمرة المئة في مسيرته

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







برشلونة : سيكون سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون أول المنطلقين للمرة المئة في مسيرته المتوجة بسبعة ألقاب حتى الآن، وذلك بإنهائه التجارب التأهيلية لجائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في المركز الأول.

وتقدم هاميلتون الذي يتصدر ترتيب بطولة العالم بعد فوزه بسباقين من أصل ثلاثة، على منافسه في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بفارق ضئيل جداً بلغ 0,036 ثانية فقط، فيما جاء زميله الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثاً.

وعزز هاميلتون رقمه القياسي من حيث عدد الانطلاقات من المركز الأول، بتقدمه على الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر بفارق 32 انطلاقاً من الخط الأول، لكنه أكد "سأتذكر دائماً هذه المرة" بما أنها المئة في مسيرته.

وحقق ابن الـ36 عاماً انطلاقته المئة بعد 14 عاماً على وضع سيارة ماكلارين على الخط الأول لسباق كندا عام 2007 في طريقه ليصبح أحد أساطير سباقات الفئة الأولى وصاحب معظم أرقامها القياسية، بينها عدد الألقاب الذي يتشاركه مع شوماخر (7 لكل منهما) والساعي هذا الموسم الى تحطيمه بعدما انتزع من أسطورة فيراري السابق الموسم الماضي الرقم القياسي لعدد الانتصارات (91 ووصل الآن الى 97).

وبعد ثلاثة سباقات على بداية الموسم، يتصدر هاميلتون الترتيب بفارق ثماني نقاط عن فيرستابن الذي يعتبر المنافس الأبرز له هذا الموسم.

واستمر تطور أداء سيارة فيراري حيث سينطلق ابن إمارة موناكو شارل لوكلير والإسباني كارلوس ساينس من المركزين الرابع والسادس توالياً، ويفصل بينهما سائق ألبين الفرنسي إستيبان أوكون.

ولم يتمكن الوافد الجديد الى ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس من مجاراة زميله فيرستابن وحل ثامناً بعد قسم ثالث فقد فيه السيطرة على سيارته في لفته السريعة الأولى، ليفصل بين ثنائي ماكلارين الأسترالي دانيال ريكياردو والبريطاني لاندو نوريس اللذين حلا في المركزين السابع والتاسع توالياً.

وبعدما تأهل الى القسم الثالث من التجارب التأهيلية الأسبوع الماضي في البرتغال للمرة الأولى مع فريقه الجديد أستون مارتن، اكتفى بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل بالمركز الثالث عشر، فيما جاء زميله الكندي لانس سترول في المركز الحادي عشر مباشرة خلف بطل سابق هو الإسباني العائد مجدداً الى سباقات الفئة الأولى فرناندو ألونسو مع فريقه القديم الجديد رينو (ألبين حالياً).

ترتيب العشرة الأوائل في التجارب الرسمية

1. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:16.741

2. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:16.777

3. فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:16.873

4. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:17.510

5. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:17.580

6. كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:17.620

7. دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:17.622

8. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:17.701

9. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:18.010