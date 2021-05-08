شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يعود لقيادة هجوم الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مهاجم الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري العام.

واقترب موسيماني من الدفع بمحمد شريف أمام الزمالك في مركز المهاجم، على أن يقود حسين الشحات الجبهة اليسرى وصلاح محسن كجناح أيمن، وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الخميس على ملعب الإسكندرية سجل الاهداف بدر بانون من ركلة جزاء محمد مجدي قفشة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.