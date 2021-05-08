شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب حامد بالاستمرار في سلاح التسديدات أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من طارق حامد لاعب خط وسط الفريق ، أن يستمر في سياسة التسديد علي المرمي وذلك بعد الهدف الذي احرزه اللاعب في مرمي سموحة ف المباراة التى اقيمت بين الفريقان مساء الخميس المي على ارض معب ستاد القاهرة.

وانتهت بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وشدد كارتيرون علي حامد أن يركز في التسديدات حتي يحرز منها اهداف امام الأهلي، فى المباراة الهامة التى ستجمع بين الفريقان مساء يوم الاثنين المقبل، والتى يتمنى الجهاز الفنى للقلعة البيضاء ن يحسمها لصالحه و يثأر الفرييق لنفسه من الهزيمة التى تلقاها امام الاهلي فى قمه شهر ابريل الماضي والتى نجح الاهلي فى الحسمها لصالحه بهدفين مقابل هدف.