شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نيمار بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته البالغة لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 مواسم أضافية قائلا " أنا سعيد حقا بمواصلة مغامرتي في باريس سان جيرمان".

وكان من المقرر أن ينتهي عقد دا سيلفا بنهاية الموسم القادم، ولكن بعد الإعلان الرسمي لتجديده اليوم السبت، سينتهي عقده عام 2025.

وأكد البرازيلي " أنا سعيد جدا في باريس، وفخور بأن أكون جزء من هذا الفريق، وبالعمل مع هولاء اللاعبين، ومع مدير فني رائع، ولكوني جزء من تاريخ هذا النادي".

واختتم نيمار حديثه قائلا "تلك أشياء تجعلني مؤمنا بهذا المشرع العظيم، فقد تربيت كشخص هنا، وأيضا كإنسان، ولاعب أيضا، ولذا فأنا سعيد جدا بتجديد عقدي، وأتمنى تحقيق المزيد من الألقاب هنا".

الجدير بالذكر أن البرازيلي حصد منذ أنضمامه لباريس سان جيرمان عام 2017 قادماً من برشلونة الإسباني، لقب الدوري الفرنسي 3 مرات، وبطولة كأس فرنسا مرتين.