شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف أسماء طاقم تحكيم قمة الاهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن طاقم حكام مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، في نسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم الأثنين المقبل، على ستاد القاهرة، في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري.

وكتب شوبير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إيه رأيكم في طاقم التحكيم ده.. أمين عمر...يوسف البساطي...هاني خيري.

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز في قمة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، أحرز محمد شريف هدفي الفريق الأحمر، وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا، هدف الزمالك.