شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف تغييرات كارتيرون في خطه الزمالك للفوز علي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك عن أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، استقر علي تغيير الخطة التي لعب بها مباراة القمة السابقة وانه لن يلعب بالطريقة الدفاعية التي خاض بها المباراة التى اقيمت فى منتصف ابريل الماضي وحسمها الاهليي لصالحه بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد شريف هدفي الاهلي، بينما سجل شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتي بسبب الهجوم الذي تعرض له المدير الفني بعد خسارته المباراة السابقة امام الأهلي، كما منح الجهاز الفنى تعليمات للاعبين بضرورة استغلال الكرات العرضية و اللعب من لمسه واحدة مشددا عليهم بعدم الاحتفاظ بالكرة و التمرير السريع من اجل استغلال بطئ دفاع لاعبي الاهلي.

منح المدير الفنى الفرنسي تعليمات صريحه للثلاثي احمد سيد زيزو و اشرف بن شرقي و فرجاني ساسي على التسديد بشكل مستمر و مباغته محمد الشناوي