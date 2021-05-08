شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالانتاج الحربي: محمد صلاح عرض عليا السفر لانجلترا بطائرة خاصة للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى عن لفتة إنسانية قام بها النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى في محنة مرضه.

وقال خالد مهدى في تصريحات إذاعية :«علاقتى بمحمد صلاح علاقة قوية على المستوى الاسرى وليس العمل فقط ، وعرض عليا السفر لانجلترا بطائرة خاصة للعلاج هناك».

ويضيف مدير الكرة بالإنتاج الحربى :«وحابب أشكر هانى أبو ريدة ومسئولى الإنتاج الحربى وجمال علام وأحمد مجاهد وكل رموز الوسط الكروى الذين بادروا بالاطمئنان على صحتى ومساعدة أسرتى والوقوف لجوارهم».



وأكمل خالد مهدى :«غادرت المستشفى وسأظل تحت الرعاية الطبية في منزلى ».