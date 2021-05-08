شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: مركز التسوية غرم عبد الله السعيد 2 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر مسؤولو النادي الأهلي إعلان مركز التسوية والتحكيم الرياضي رسميًا تغريم عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأسبق واللاعب الحالي لفريق بيراميدز، مبلغ 2 مليون دولار لصالح القلعة الحمراء.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي، فإن قرار الغرامة صدر بالفعل ويبقي إعلانه رسميًا من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وقال المصدر إن السعيد أصبح مطالبًا بتسديد الغرامة الموقعة عليه بالكامل للنادي الأهلي، وهو قيمة الشرط الجزائي الذي كان منصوصًا عليه في تعاقد المبرم بين الأهلي والأهلي السعودي والذي انتقل إليه اللاعب.

وكان العقد ينص على أن يقوم اللاعب بدفع 2 مليون دولار حال عاد إلى الدوري المصري وهو ما تحقق بالعودة لنادي بيراميدز.

وحرك النادي الأهلي شكوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي من أجل الحصول على المبلغ الذي تم الاتفاق عليه.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد فض شكوى النادي الأهلي لنادي أهلي جدة، مع إلزام النادي القاهري بدفع مبلغ 15 ألف فرانك سويسري وكان ذلك في شهر أبريل 2020.