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محمد فضل: غلطة محمد الشناوي بألف وبيلعب بثقة زايدة

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد فضل نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن محمد الشناوى حارس الاهلى يلعب بثقة زائدة في الفترة الأخيرة وغلطته بألف.

وقال محمد فضل في تصريحات إذاعية:«الناس مش متقبلة فكرة وقوع محمد الشناوى في أي خطأ لان غلطة الشاطر بألف».
ويضيف نجم الاهلى الأسبق :«الشناوى بيلعب في المباريات الأخيرة بثقة زائدة ، بيحاول يظهر بنفس طريقة لعب نوير ، خاصة أن الشناوى لاعيب كورة بس لازم يلحق نفسه بسرعة».
وعن اقرب اصدقاؤه في الوسط الكروى علق محمد فضل :« حسام غالى الأقرب لقلبى فهو صديق مقرب لى منذ سنوات طويلة».


وعن حياته الشخصية قال محمد فضل ضاحكاً:" اكتشفت ان مراتى زملكاوية بعد 14 سنة عشرة ، لم أكن أعلم انها تنتمنى للقلعة البيضاء وتفاجئت نفس مفاجأة منى زكى لما عرفت ان شريف منير خدعها سنين طويلة في فيلم أولاد العم ، وقررت اعمل إجراءات احترازية عشان اتابع انتماء الأولاد خاصة ان عائلتى كلها أهلاوية فلازم الولاد يبقوا اهلاوية".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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