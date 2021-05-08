شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: غلطة محمد الشناوي بألف وبيلعب بثقة زايدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد فضل نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن محمد الشناوى حارس الاهلى يلعب بثقة زائدة في الفترة الأخيرة وغلطته بألف.

وقال محمد فضل في تصريحات إذاعية:«الناس مش متقبلة فكرة وقوع محمد الشناوى في أي خطأ لان غلطة الشاطر بألف».

ويضيف نجم الاهلى الأسبق :«الشناوى بيلعب في المباريات الأخيرة بثقة زائدة ، بيحاول يظهر بنفس طريقة لعب نوير ، خاصة أن الشناوى لاعيب كورة بس لازم يلحق نفسه بسرعة».

وعن اقرب اصدقاؤه في الوسط الكروى علق محمد فضل :« حسام غالى الأقرب لقلبى فهو صديق مقرب لى منذ سنوات طويلة».



وعن حياته الشخصية قال محمد فضل ضاحكاً:" اكتشفت ان مراتى زملكاوية بعد 14 سنة عشرة ، لم أكن أعلم انها تنتمنى للقلعة البيضاء وتفاجئت نفس مفاجأة منى زكى لما عرفت ان شريف منير خدعها سنين طويلة في فيلم أولاد العم ، وقررت اعمل إجراءات احترازية عشان اتابع انتماء الأولاد خاصة ان عائلتى كلها أهلاوية فلازم الولاد يبقوا اهلاوية".