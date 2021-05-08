شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استبعاد أحمد مسعود من قائمة المصري أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة على ماهر، استمرار استبعاد أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق، من مباراة مصر المقاصة في مسابقة الدوري.

وجاء قرار الجهاز الفني للفريق البورسعيدي، باستبعاد أحمد مسعود، لأسباب فنية، خاصة بعد ظهور الحارس البديل أحمد دعدور، بمستوى مميز في المباريات الأخيرة، والتي كان أخرها أمام أسوان، التي فاز بها المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسوف يلتقي المصري مع مصر المقاصة، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات، أحرز لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شبامه 17 غيرها.