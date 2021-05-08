شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختلف ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة اليوم السبت التي أقيمت بين ليدز يونايتد وتوتنهام، ونجح ليدز في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة (3-1).

ولا يمكن التنبؤ بوجهة جائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين يجب وضعهم في الاعتبار، كما أن ظروف الموسم استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا وسط اللاعبين.

وكان محمد صلاح قد حقق لقب هداف البريميرليج في موسمين متتاليين منذ انضمامه إلى ليفربول، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفة مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم خسر الحذاء الذهبي في عامه الثالث لصالح جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي.

ويستعرض المصري اليوم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حاليًا

يتصدر هاري كين لاعب توتنهام جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدف، ويأتي المحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الوصافة برصيد 20 هدف، ويحتل برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد المركز الثالث مناصفة مع هيونج مين سون لاعب توتنهام، برصيد 16 هدف.

وارتفع ترتيب هيونج مين سون من المركز الرابع إلى الثالث عقب تسجيله هدف توتنهام الوحيد ضد ليدز يونايتد في مباراة اليوم السبت.

ويحل دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون في المركز الرابع برصيد 15 هدف، ويأتي باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد في المركز الخامس برصيد 14 هدف، بينما يحتل المركز السادس كل من ألكساندر لاكازيت لاعب أرسنال، وجيمي فارديبر لاعب ليستر سيتي، وأولي واتكينس لاعب أستون فيلا برصيد 13 هدف، ويأتي المركز السابع مناصفة بين إلكاي جوندوان لاعب مانشستر سييتي و كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل، برصيد 12 هدف.

ويسعى الدولي المصري محمد صلاح إلى تسجيل هدف الليلة في لقاء ليفربول ضد ساوثهامبتون ليتصدر جدول هدافي البريميرليج.