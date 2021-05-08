شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: أخطاء محمد الشناوي مع الأهلي في البداية كانت كثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق سليمان مدرب حراس مصر المقاصة الحالي والأهلى السابق، أن محمد الشناوى حارس الأهلى لابد أن يسارع لاستعادة مستواه بعد فترة من التذبذب.

وقال طارق سليمان، في تصريحات إذاعية: «الشناوى حارس سوبر يسير بخطى ثابتة مع الأهلى فترة طويلة، والجماهير لم تعتد منه على الأخطاء».

وتابع: «الشناوى حتى الآن لم يقع في أخطاء كارثية، في مباراة سموحة والهدف الذي خسر بسببه الأهلى اللقاء، كلمته عشانها وقالى إنه لم يتوقع أن ينجح حسام حسن في استخلاص الكرة من لاعبين في الأهلى، وهذا مبرر غير مقبول».

وأكمل مدرب حراس الأهلى الأسبق: «لازم الشناوى يرجع يتمرن ويركز، في بداية فترة عودة الشناوى للأهلى كانت له أخطاء كثيرة ولكن صلحها واشتغل على نفسه كويس وعشان كده الناس مش متوقعة منه أي خطأ».