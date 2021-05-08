شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قمة الدوري الإسباني .. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد نهاية الشوط الاول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في ملعب كامب نو بالجولة 35 للدوري الإسباني. تشكيل برشلونة: حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن الدفاع: أوسكار مينجيزا – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه الوسط: سيرجينيو ديست – فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – بيدري – جوردي ألبا الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان دكة البدلاء: نيتو – أرناو تيناس – رونالد أراوخو – صامويل أومتيتي – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – إلايش موريبا – فرانسيسكو ترينكاو – عثمان ديمبيلي – مارتن برايثوايت في المقابل أقحم دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد تشكيلا هجوميا يقوده لويس سواريز لاعب برشلونة السابق. تشكيل أتلتيكو مدريد: حراسة المرمى: يان أوبلاك الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – فيليبي – ماريو هيرموسو الوسط: يانيك فيريرا كاراسكو – كوكي – ماركوس يورينتي – توماس ليمار الهجوم: آنخل مارتين كورّيا – لويس سواريز دكة البدلاء: إيفو جربيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – رينان لودي – سيمي فرساليكو – جيوفري كوندوجبيا – لوكاس توريرا – ساؤول نييجيز – هيكتور هيريرا – فيتولو – جواو فيليكس – موسى ديمبيلي ويتصدر أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، ويأتي برشلونة ثالثا برصيد 74 نقطة بفارق المواجهات المباشرةً عن ريال مدريد الثاني صاحب نفس الرصيد. الدقيقة 12 مباراة ضغط من الفريقين والتغيير الاضطراري الأول لاتليتكو مدريد بنزول ساوول بدلا من ليمار نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.