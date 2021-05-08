قمة الدوري الإسباني .. التشكيل الرسمي لموقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويتصدر أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، ويأتي برشلونة ثالثا برصيد 74 نقطة بفارق المواجهات المباشرةً عن ريال مدريد الثاني صاحب نفس الرصيد.

في المقابل أقحم دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد تشكيلا هجوميا يقوده لويس سواريز لاعب برشلونة السابق.

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في ملعب كامب نو بالجولة 35 للدوري الإسباني.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية