شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الدوري الإسباني .. التشكيل الرسمي لموقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في ملعب كامب نو بالجولة 35 للدوري الإسباني.
تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: أوسكار مينجيزا – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه
الوسط: سيرجينيو ديست – فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – بيدري – جوردي ألبا
الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان
دكة البدلاء: نيتو – أرناو تيناس – رونالد أراوخو – صامويل أومتيتي – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – إلايش موريبا – فرانسيسكو ترينكاو – عثمان ديمبيلي – مارتن برايثوايت
في المقابل أقحم دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد تشكيلا هجوميا يقوده لويس سواريز لاعب برشلونة السابق.
تشكيل أتلتيكو مدريد:
حراسة المرمى: يان أوبلاك
الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – فيليبي – ماريو هيرموسو
الوسط: يانيك فيريرا كاراسكو – كوكي – ماركوس يورينتي – توماس ليمار
الهجوم: آنخل مارتين كورّيا – لويس سواريز
دكة البدلاء: إيفو جربيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – رينان لودي – سيمي فرساليكو – جيوفري كوندوجبيا – لوكاس توريرا – ساؤول نييجيز – هيكتور هيريرا – فيتولو – جواو فيليكس – موسى ديمبيلي
ويتصدر أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، ويأتي برشلونة ثالثا برصيد 74 نقطة بفارق المواجهات المباشرةً عن ريال مدريد الثاني صاحب نفس الرصيد.
بداية المباراة.