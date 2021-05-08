شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود باتشيكو لقيادة الزمالك؟ وكيله يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، أن المدرب البرتغالى تقدم بشكوى ضد النادى الأبيض بسبب 600 ألف يورو.

وقال شريف فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: «باتشيكو لم يحصل على مستحقاته بعد قيام الزمالك بفسخ تعاقده وبالتالي أمر طبيعى أن يلجأ المدرب البرتغالى للاتحاد الدولى الفيفا».

وتابع شريف فاروق :«باتشيكو لديه راتب ثلاثة شهور متأخرة ولديه راتب شهرين كشرط جزائى بجانب بعض المكافأت المتأخرة بما يعادل 600 ألف يورو».

وأكمل وكيل باتشيكو: «ليس لدي علم بلجوء الزمالك لمحامى إيطالى لحل الأزمة، العلاقة انتهت بين الزمالك وباتشيكو بدون نزاع أو خلاف شخصى، واستخدم الزمالك حقه القانوني في فسخ التعاقد، وباتشيكو مدرب محترف احترم ذلك التوجه ولكنه لم يحصل على مستحقاته كخطوة تالية لفسخ التعاقد».

وتابع : «الزمالك لم يتواصل معنا لعودة باتشيكو لقيادة الزمالك مجددًا».