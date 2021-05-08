شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يقترب من هيثم شعبان بدلًا من كشري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب هيثم شعبان المدير الفني السابق لسيراميكا كيلوباترا من تولى تدريب الإنتاج الحربي خلفًا لأحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني الحالي، الذي تقرر أن تكون مباراة المقاولون الأخيرة له في حالة عدم تحقيق الفوز.

ودخل مسؤولو الإنتاج الحربي في مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية لإقناعه بتولى تدريب الفريق إلا أنهم أجلوا إعلان التفاوض لحين تجاوز مباراة المقاولون العرب المقبلة.

وكان هيثم شعبان المدير الفني السابق لنادي سيراميكا كليوباترا، تلقي عدة عروض محلية، خلال الفترة الحالية، بجانب بعض الأندية العربية.

وقال هيثم شعبان إن جميع العروض تحت الدراسة ولن يتسرع في اختيار وجهته المقبلة وتابع: «أمتلك عرضين من الخليج، أحدهما نادي سعودي والأخر إماراتي، لا سيما وأنه خاض تجربتين ناجحتين بهذين البلدين في وقت سابق».

وأضاف: «هناك عرضين من ناديين في الدوري المصري، أرفض الافصاح عن هويتهما احتراما للأجهزة الفنية التي تعمل في هذه الأندية حتى الأن».

وأشار إلى أنه لا يتعجل حسم موقفه من العروض، في ظل رغبته في منح الأسرة حقها بالتواجد بجوارها، لا سيما بعد قضاء ثلاث سنوات متواصلة من العمل الشاق مع سيراميكا كليوباترا، ليضع النادي في هذه المكانة من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، والإبداع وسط الكبار في دوري الأضواء والشهرة، وجاء ذلك على حساب أسرته.

ونجح هيثم شعبان في لفت الأنظار إليه بشدة، وفرض نفسه على ساحة المدربين المصريين، كأحد أفضل المدربين في الدوري المصري خلال فترة قصيرة، وقدم نتائج جيدة وأداء أكثر من رائع في ٢٠ مباراة مع سيراميكا كليوباترا، وترك الفريق في المركز الثامن يفصله عن الفريق صاحب المركز الرابع ثلاث نقاط فقط.