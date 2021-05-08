شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب تقرر طبي عن حالة المصابين الخمسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي تقرير طبي عن حالة المصابين الخمسة بالفريق.

ويفتقد الإسماعيلي لجهود خمسة من لاعبيه لتعرضهم لاصابة مختلفة وهم عبدالرحمن مجدي، عمر هنيدي، محمد عبدالسميع، محمد ناصر، محمد عمار.

وطلب المدير الفني من الجهاز الطبي، تحديد الوقت الذي يحتاجه كل لاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية وتحديد موعد عودتهم للمشاركة في المباريات.

ويؤدي الخماسي تدريبات تأهيلية تحت اشراف الجهاز الطبي بالإسماعيلي، تمهيداً لعودتهم للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي المقررة، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون لمباريات الدوري الممتاز.