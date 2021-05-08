شكرا لقرائتكم خبر عن ليدز يونايتد يصدم توتنهام ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب ليدز يونايتد على نظيره توتنهام في المباراة التي جمعت الفريقين ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع ليدز يونايتد أن ينهي المباراة لصالحه بنتيجة (3-1)، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة، ليصبح في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل تونتهام في المركز السادس، برصيد 56 نقطة.

وأفتتح ستيوارت دالاس التهديف لصالح ليدز يونايتد في الدقيقة الـ13 من عمر المباراة، ولحقه باتريك بامفورد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ42، وأحرز ارودريجو مورينو الهدف الثالث في شباك توتنهام في الدقيقة الـ84.

بينما سجل هيونج مين سون الهدف الوحيد لصالح توتنهام في الدقيقة الـ25 من عمر المباراة.

والجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، ومانشستر يونايتد في الوصافة برصيد 67 نقطة.