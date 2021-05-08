شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدرس تمديد عقد علي ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة النادي المصري برئاسة المهندس سمير حلبية، تمديد عقد على ماهر المدير الفني للفريق لموسم جديد.

وينتهي عقد على ماهر مع النادي المصري بنهاية الموسم الجاري.

وأبدى مجلس إدارة المصري موافقته بالإجماع على اقتراح سمير حلبية بتمديد تعاقد على ماهر، بعد المستوي المتميز الذي ظهر عليه الفريق في الفترة الأخيرة، وتواجده ضمن فرق المربع الذهبي.

ويستعد المصري لمواجهة مصر المقررة، الأثنين، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري.

وينتظر ان يعقد مجلس الإدارة جلسة مع على ماهر للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بتمديد التعاقد.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول المسابقة برصيد 32 نقطة.