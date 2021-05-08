شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: لديّ عروض جاهزة من أندية ومنتخبات عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أنه لم يحدد مستقبله بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية.

وقال: «تلقيت عروضًا من أندية ومنتخبات عربية، وكان من المفترض أن أقبل أي عرض منها، وأبدأ رحلة تدريبية جديدة في أغسطس من العام الماضي، إلا أن تأجيل الأوليمبياد جمد كل شئ لمدة عام، ونفس العروض مازالت قائمة.. وكل ما تبقى أن أوقع على أي من تلك العروض الجاهزة».

وعلى جانب آخر، أشاد شوقي غريب بالانتصارات الأخيرة التي حققها فريقه القديم غزل المحلة، مؤكدًا أن المحلة قادرة تحت قيادة المدرب خالد عيد على استعادة العصر الذهبي.

وشدد على أن الظروف الآن في نادي غزل المحلة باتت مواتية لعودة الأمجاد، بعدما بات النادي تحت إشراف شركة استثمارية كبيرة يديرها مجموعة من الرجال الذين يبحثون عن النجاح بعيدًا عن أي حسابات أخرى، حسب قوله.