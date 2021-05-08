شكرا لقرائتكم خبر عن فرستابن الأفضل في جولة التجارب الحرة في كتالونيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع الهولندي الشاب ماكس فرستابن، سائق رد بول، حداً لهيمنة المنافس مرسيدس على التجارب الحرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة كتالونيا في برشلونة، السبت، عندما تفوق على الجميع في الجولة الثالثة والأخيرة، قبل التجارب التأهيلية الرسمية لرابع سباقات الموسم الحالي.

وتفوق فرستابن على الجميع عندما سجل دقيقة واحدة و17.835 ثانية، متقدماً بفارق 0.235 على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، الذي سيسعى في وقت لاحق من اليوم للحصول على مركز أول المنطلقين للمرة 100 خلال مسيرته وتعزيز رقمه القياسي العالمي غير المسبوق.

وينفرد هاميلتون بصدارة قائمة السائقين، متفوقاً بفارق ثماني نقاط عن فرستابن، بعد أول ثلاث جولات من الموسم.

وكان هاميلتون صاحب الزمن الأسرع في جولتي التجارب الأوليين، أمس الجمعة، بعد تفوق زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس في الجولة الصباحية، في حين احتل فرستابن المركز التاسع لكن سرعته اليوم أثبتت أن الفريق لا يزال في خضم صراع المنافسة على اللقب.

وقال البريطاني جنسون باتون بطل العالم في 2009 لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: بالأمس كنا نتساءل أين رد بول واليوم قدم ماكس أداءً جميلاً.

لكن لا يزال أمامه المزيد من الوقت في الجزء الأخير. لكن الأمر ينطبق أيضاً على لويس.

وبهذا يكون فرستابن تفوّق في الجولة الثالثة من التجارب الحرة في كل سباقات الموسم الحالي التي أقيمت حتى الآن.

واستمر تألق فيراري بعد أداء مخيب للآمال في 2020، وسجل سائقه شارل لوكلير القادم من موناكو ثالث أسرع زمن، متقدماً مباشرة على زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز.

واحتل بوتاس المركز الخامس اليوم، في حين احتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول الثاني المركز العاشر.

واحتل سائق مكلارين البريطاني لاندو نورس صاحب المركز الثالث في الترتيب العام المركز السادس في جولة اليوم، بعد الخروج عن مضمار الحلبة، في حين سجل الفرنسي بيير جاسلي سائق ألفا تاوري سابع أسرع زمن، متقدماً مباشرة على الأسترالي دانييل ريتشياردو سائق مكلارين.