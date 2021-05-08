شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يخذل برشلونة مجدداً ويجدد لسان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدّد النجم البرازيلي نيمار عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2025، كما أعلن نادي العاصمة الفرنسية رسمياً السبت، ليخذل نادي برشلونة مجدداً بعدما كان الحديث في الأيام الماضية عن قرب عودته للفريق الكتالوني.

وكان نيمار (29 عاماً) انتقل إلى صفوف سان جيرمان في أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون يورو في عام 2017 قادماً من برشلونة.

وقال اللاعب الذي أحرز في صفوف سان جيرمان لقب الدوري ثلاث مرات «يسعدني متابعة مغامرتي في باريس سان جيرمان».

تابع صاحب المراوغات الجميلة في بيان «أنا سعيد جداً في باريس، وفخور لكوني أحد أفراد هذه التشكيلة، العمل مع هؤلاء اللاعبين ومدرب رائع وأن أكون جزءاً من تاريخ هذا النادي».

وسرت تكهنات بسعي برشلونة لإعادة نيمار إلى صفوفه، بجانب صديقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن لاعب سانتوس السابق بدا مستقراً في باريس، خصوصاً الموسم الماضي عندما قاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

لكن نيمار كان كثير الإصابات في باريس، ما أبعده عن استحقاقات مهمة في دوري الأبطال. وفيما كان ثالثاً في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عامي 2015 و2017، تراجع إلى الثاني عشر في 2018، قبل ان يختفي عن لائحة الثلاثين في العام التالي.

وفي الموسم الجاري، ودّع قبل أربعة أيام المسابقة القارية الأولى أمام مانشستر سيتي.

بدوره، قال رئيس النادي ناصر الخليفي «تكمن نقطة ارتكاز برنامجنا الطموح لرفع باريس سان جيرمان، في قلب، موهبة والمشاركة التامة للاعبينا».