نيمار يمدّد عقده مع باريس سان جرمان حتى عام 2025

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باريس: مدّد النجم البرازيلي نيمار عقده مع ناديه الحالي باريس سان جرمان لثلاث سنوات اضافية حتى عام 2025، كما أعلن نادي العاصمة الفرنسية رسميا السبت.

وكان نيمار (29 عاما) انتقل الى صفوف سان جرمان في أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون يورو في آب/أغسطس عام 2017 قادما من برشلونة الإسباني.

قال اللاعب الذي أحرز في صفوف سان جرمان لقب الدوري ثلاث مرات "يسعدني متابعة مغامرتي في باريس سان جرمان".

تابع صاحب المراوغات الجميلة في بيان "أنا سعيد جدا في باريس، وفخور لكوني أحد افراد هذه التشكيلة، العمل مع هؤلاء اللاعبين ومدرب رائع وأن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي".

وسرت تكهنات بسعي برشلونة الإسباني لإعادة نيمار إلى صفوفه، بجانب صديقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن لاعب سانتوس السابق بدا مستقرا في باريس، خصوصا الموسم الماضي عندما قاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

لكن نيمار كان كثير الاصابات في باريس، ما ابعده عن استحقاقات هامة في دوري الابطال. وفيما كان ثالثا في ترتيب الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم عامي 2015 و2017، تراجع إلى الثاني عشر في 2018، قبل ان يختفي عن لائحة الثلاثين في العام التالي.

وفي الموسم الجاري، ودّع قبل أربعة أيام المسابقة القارية الأولى أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.

بدوره، قال رئيس النادي القطري ناصر الخليفي "تكمن نقطة ارتكاز برنامجنا الطموح لرفع باريس سان جرمان، في قلب، موهبة والمشاركة التامة للاعبينا".

ولا يزال الفريق المملوك قطريا منذ العام 2011 يلهث وراء لقبه الأول في تاريخه في دوري الأبطال، علما بانه في صراع كبير للحفاظ على لقب الدوري المحلي أمام ليل المتصدر في الأمتار الأخيرة قبل نهاية الموسم.

وكان لاعب الوسط الإسباني أندر هيريرا قد شرح دور نيمار في الفريق "هو حامل لواء المشروع. هو قائد طبيعي".

بدوره، قال البرازيلي السبت "هنا تطوّرت كانسان ولاعب أيضا... آمل في احراز الكثير من الألقاب".

وبدا التفاهم كبيرا هذا الموسم بين نيمار وزميله الشاب في خط الهجوم الدولي كيليان مبابي، فيما يقدّر "ني" أساليب المدرب الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو القادم بدلا من الألماني توماس توخل المقال منتصف الموسم.

قال المدافع الاسباني خوان برنات لفرانس برس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "هو شخص لطيف، مبتهج جدا. يتفاهم مع الجميع وهو ظاهرة على أرض الملعب لكنه زميل رائع".