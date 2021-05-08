مصدر لمصراوي: الأهلي يلتقي صندوانز على استاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إنهم أخطروا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتحديد استاد القاهرة ملعباً لمباراتهم أمام نظيرهم صندوانز الجنوب أفريقي.

وكانت قرعة دور دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا قد أوقعت الأهلي في مواجهة أمام نظيره الجنوب أفريقي صندوانز.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الأهلي سيواجه صندوانز ذهاباً يوم السبت 15 مايو الجاري على استاد القاهرة، بينما تلقوا إخطاراً بان مباراة الإياب ستكون يوم 22 من الشهر ذاته في جنوب أفريقيا ولكن لم يتم تحديد الموعد.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الجهاز الفني للأهلي سيبدأ دراسة صندوانز بصورة مُكثفة عقب مباراته أمام الزمالك في الدوري.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الزمالك يوم الاثنين المقبل الموافق 10 مايو الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.