التسوية والتحكيم يغرم السعيد 2 مليون دولار للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، ان مركز التسوية والتحكيم قد قرر تغريم عبد الله السعيد لاعب الفريق الأسبق واللاعب الحالي لفريق بيراميدز مبلغ 2 مليون دولار لصالح الأهلي.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحاته لمصراوي اليوم السبت أن السعيد بات مطالب بدفع المبلغ بالكامل للنادي الأهلي، وهو قيمة الشرط الجزائي الذي كان منصوصا عليه في تعاقد المبرم بين الأهلي والأهلي السعودي والذي انتقل إليه اللاعب.

وكان العقد ينص على أن يقوم اللاعب بدفع 2 مليون دولار حال عاد إلى الدوري المصري.

وكان النادي الأهلي قد حرك شكوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي من أجل الحصول على المبلغ الذي تم الاتفاق عليه.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد فض شكوى النادي الأهلي لنادي أهلي جدة، مع إلزام النادي القاهري بدفع مبلغ 15 ألف فرانك سويسري وكان ذلك في شهر أبريل 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله السعيد عاد إلى الدوري المصري من بوابة بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019 بعد فترة قضاها في الأهلي السعودي.