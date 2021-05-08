نيمار يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تمديد عقد نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة 3 سنوات قادمة.

وأكد النادي الباريسي بشكل رسمي، توصله لاتفاق مع النجم البرازيلي، لتمديد عقده حتى عام 2025.

نيمار كان قد انضم لنادي العاصمة الفرنسية، في عام 2017 قادما من نادي برشلونة الإسباني، في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو، ليصبح البرازيلي أغلى لاعب في العالم.

ولعب نيمار 112 مباراة مع باريس سان جيرمان، أحرز خلالهم 85 هدفاً وصنع 51 هدفاً، وفاز مع الفريق بـ9 بطولات.

وقال نيمار عقب تمديد عقده مع باريس سان جيرمان: "إنه لشرف كبير أن تستمر المغامرة مع باريس سان جيرمان، أنا سعيد للغاية في باريس، إنه شيء رائع أن أكون ضمن هذه المجموعة من اللاعبين، وأن أكون جزءاً من تاريخ هذا النادي".

واختتم النجم البرازيلي: "هذه الأشياء التي جعلتني أؤمن بهذا المشروع الرائع، لذلك أنا سعيد بتمديد عقدي، وأتمنى أن أفوز بالعديد من البطولات هنا".