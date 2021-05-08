فرج عامر: أحذر من السكوت عن الباطل.. ولم أقصد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على تصريحات إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك.

وكان فرج عامر قد طالب بإعاة مباراة فريقه أمام الزمالك والتي جرت يوم الخميس ضمن مباريات دوري WE المصري وحسمها الزمالك لصالحه.

ورد عبد الله بشكل ساخر بأن الزمالك وافق على إعادة المباراة على شاشة القناة.

وخرج عامر ليرد على عبد الله من خلال منشور على فيسبوك جاء فيه : "أشكر حضرتك، لكن الزمالك ليس هو المقصود، المقصود هو الحكم محمد الحنفي ولجنة الحكام، الزمالك قادر على الفور وقام بذلك بدون تدخل الحنفي، لكن إحذر إذا سكتنا على الباطل ولم نحاسب الحكام الذي يرتبكون بأخطاء يرتكبها الجميع فيوما ما سندفع جميعا الثمن."

ويحتل سموحة المركز السابع على لائحة ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.