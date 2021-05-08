مصدر: الزمالك يحصل على 100 ألف دولار من الوداد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قال مصدر في نادي الزمالك، إن النادي حصل على مبلغ 100 ألف دولار من نادي الوداد المغربي، هي قيمة إعارة المغربي محمد أوناجم للفريق.

وكان الزمالك قد وافق على إعارة الجناح المغربي إلى الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من أجل الحصول على المزيد من المباريات مع الفريق.

وقال مصدر في الزمالك لمصراوي: "كنا قد خاطبنا إدارة الوداد عدة مرات من أجل الحصول على المستحقات المالية للإعارة وبالفعل تم تحويل مبلغ 100 الف دولار."

وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب المغربي في صيف 2019 بعقد لمدة 3 مواسم.

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر في الزمالك كان قد قال في وقتٍ سابق ليلا كورة أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يرغب في عودة اللاعب بعد نهاية الإعارة.