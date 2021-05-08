"استقالة ثم إقالة".. تفاصيل الإطاحة بمراسل الأهلي بسبب "وعد الخطيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

أزمة كبيرة داخل قناة الأهلي تسبب فيها مراسل قناة الأحمر، مينا ماهر، بعد يومين فقط من أزمة المذيعة سارة محسن، لتلقي الأزمة بظلالها على مجلس إدارة النادي القاهري الذي يراقب من كثب.

وضع مجلس إدارة الأهلي شرطاً معلناً في العمل بالنادي وهو الانتماء بخلاف الكفاءة والذي أعلن عنه محمود الخطيب، رئيس النادي، ضمن وعوده الانتخابية لتصحيح مسار القناة التي ضمت في عهد المجلس السابق عاملين لا ينتمون للنادي الأحمر؛ الأمر الذي دفع عدلي القيعي، مستشار مجلس إدارة نادي القرن، للتعاقدات لإطلاق تصريحه الشهير "الأهلي مخترق".

ومع تولي شركة لايف إدارة قناة الأهلي العام الماضي، أصبح مجلس الأهلي لا يملك حق التدخل في إدارة القناة، إلا في الحالات التي لا تتماشى مع السياسة العامة للنادي، فيما وعدت شركة لايف في تصريحات لرئيسها السابق محمد كامل أن تكون قناة الأهلي بـ"روح المدرج".

ومع تغير إدارة شركة لايف في نهاية مارس الماضي، اشتعلت الأزمات داخل قناة الأهلي، وأبرزها أزمة فيديو مسرب لسارة محسن مذيعة برنامج السادسة، تتحدث عن الأهلي بطريقة غير لائقة في مواجهته للنجم الساحلي التونسي، ثم أزمة مينا ماهر.

وانتشرت صور لمينا ماهر بقميص نادي الزمالك، أمس الجمعة، وسط انتقادات من جماهير الأهلي لينتهي الشد والجذب بإعلان استقالته من قناة الأهلي.

ولكن مينا تسبب في لغط بسبب منشورين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .

ونشر مينا منشورا قال فيه إنه أعتذر عن عدم العمل في قناة الأهلي وإن إدارة القناة قبلت الاعتذار الذي قدم في الأول من مايو الماضي، موجهاً الشكر إلى الخبير الإعلامي خالد هجرس ومحمد زيادة، رئيس قسم المراسلين بالقناة على اختياره للعمل في القناة بعد مسابقة أقيمت لبعض المراسلين.

وحذف مينا المنشور ثم أضاف أخر أعلن فيه أنه تم إبلاغه بقرار إقالته من قناة الأهلي موجهاُ الشكر إلي زيادة وهجرس بنفس الصيغة في المنشور المحذوف.

ورد محمد زيادة رئيس قسم المراسلين وأكد إنه ليس مسئولاً عن اختيارات المراسلين مشدداً على أن إيهاب الخطيب رئيس القناة هو من يختار المراسلين والمذيعين.

ورفض زيادة الاستفاضة في الأمر بعد رحيله عن قناة الأهلي احتراماً لشركة لايف المسئولة عن إدارة قناة الأهلي.

وتوجه الخليج 365 إلى مصدر بقناة الأهلي لتفسير ماحدث خلال اليومين الماضيين ليقول " تم إيقاف سارة محسن مذيعة برنامج السادسة وتحوليها للتحقيق ، أما مينا فلا أعلم عنه شيئا".

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته "مينا كان يعمل بشكل طبيعي في القناة وعلمنا بما حدث عبر السوشيال ميديا فقط، الموضوع قيد التحقيق".

وكشف مصدر أخر لمصراوي حقيقة المسابقة التي ذكرها مينا أنه تم اختياره عن طريقها قائلا :" لم تكن مسابقة بالمعنى المتعارف عليه، كانت ترشيحات عبر إدارة القناة الجديدة يتم عرضها على لجنة تضم محمد زيادة رئيس قسم المراسلين وخالد هجرس الخبير الصوتي وترفع تقريرها لرئيس القناة الذي حضر بعض لجان الاختبارات".

وأكمل المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه "فوجئنا باختيار بعض الاسماء غير التي أوصت اللجنة بقبولها".

وقال أحد العاملين السابقين في القناة والذي عمل أيضاً في حملة محمود الخطيب في انتخابات مجلس إدارة الأهلي الماضية "الأمور كانت واضحة منذ البداية الإنتماء للأهلي كان شرطاً للإنضمام لقناة الأهلي ولكن الأمور تغيرت مع الإدارة الجديدة للقناة".

وأضاف " في قناة الأهلي توقع على قرار التعيين والاستقالة في نفس الوقت ، يمكنهم فعل أى شيء في حالة مينا وسبق وأن أبلغوا العديد من العاملين بقرار الإقالة عبر الهاتف ، ببساطة عليك التقبل والتوجه إلى المقر لاستلام باقي المستحقات".

وأعلنت شركة "استادات" في نهاية عام 2019 استحواذها على نسبة 51% من أسهم شركة "بريزنتيشن لايف" ، صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة النادي الأهلي، لتتولي إدارة قناة الأهلي مقابل 20 مليون جنيه سنوياً تحت اسم شركة شركة لايف التي أعلنت في أبريل 2020 الإستقلالية الكاملة لإدارة القناة وفقاً لسياسة النادي وثوابته .

وافتتحت رسمياً قناة الأهلي في يوليو الماضي ثم طرأت بعد التغيرات على الشركة التي تدريها بتولي سيف الوزيري منصب رئيس مجلس الإدارة بدلاً من محمد كامل وتعيين محمد مرجان في منصب نائب الرئيس وإسلام الشاطر مديراً للشركة.