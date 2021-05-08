عاجل | تشكيلة برشلونة الاساسية امام اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

أظهر رونالد كومان تشكيلة برشلونة الاساسية امام اتلتيكو مدريد لحساب الجولة 35 في الدوري الاسباني، والتي ستقام على ملعب الكامب نو.

وشهدت تشكيلة برشلونة الاساسية تواجد خماسي في خط الدفاع، حيث سيلعب كل من، كليمنت لينجليه، وجيرارد بيكيه، وأوسكار مينجويزا في الوسط، وجوردي ألبا على اليسار، وفي اليمين سيرجينو ديست.

ويعتبر التغيير الوحيد عن تشكيلة برشلونة الاساسية في المباراة الماضية امام فالنسيا، هو المدافع أوسكار مينجويزا الذي عاد على حساب رونالدو أراخو.

وسيتواجد سيرجيو بوسكيتس في مركز خط الوسط الدفاعي، ويأتي من أمامه، فرينكي دي يونج الذي سيميل للجهة اليمنى، بالإضافة إلى بيدري لوبيز.

وكالعادة سيقود النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الخط الهجومي، وسيجاوره المتألق في المباريات الماضية، أنطوان جريزمان.

والتالي الرسم التكتيكي لتشكيلة برشلونة الاساسية امام اتلتيكو مدريد:

آندري تير شتيجن

كليمنت لينجليه – جيرارد بيكيه – أوسكار مينجويزا

سيرجيو بوسكيتس

جوردي ألبا – بيدري لوبيز – فرينكي دي يونج – سيرجينو ديست

ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

تشكيلة اتلتيكو مدريد الاساسية:

يان أوبلاك

هيرموسو – فيليبي – سافيتش – تبريبير

ليمار – لورينتي – كوكي – كاراسكو

كوريا – سواريز