بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني «يلا شوت»

تابع بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 8-5-2021، لحساب الجولة 35.

يستقبل فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب الكامب نو، في مباراة حاسمة قد تحدد بنسبة كبيرة بطل الدوري الاسباني 2021، على الرغم من تبقي 4 جولات على نهاية الموسم.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “ريال مدريد” الذي سيواجه إشبيلية غدًا لحساب الجولة الحالية.

وجمع أتلتيكو مدريد 76 نقطة، من 23 فوز، و7 تعادلادت، بينما خسر في 4 مناسبات، وسجل لاعبوه 61 هدفًا، واستقبلت شباكه 22 هدفًا، كأقوى خط دفاع في الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث خلف ريال مدريد بفارق الاهداف في المواجهات المباشرة، وجمع الفريق الكتالوني 74 نقطة، من 23 انتصار، و5 تعادلات، بينما تلقى 6 هزائم.

ويمتلك برشلونة أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، وثاني أقوى خط هجوم في الدوريات الخمس الكبرى بعد بايرن ميونخ، بتسجيله 80 هدفًا، بينما اهتزت شباكه 33 مرة.

ولم يتمكن برشلونة من الفوز على أتلتيكو مدريد في آخر 3 مباريات جمعت الفريقين، وسيسعى اليوم إلى فك العقدة بتحقيق الفوز إذا ما أراد مواصلة المنافسة على تحقيق اللقب حتى الرمق الأخير.

في المقابل، لن يتنازل فريق أتلتيكو مدريد عن الثلاث نقاط ايضًا، من أجل الحفاظ على الصدارة، التي سيفقدها على الفور لصالح برشلونة حال خسارته، أما لو تعادل، سيصبح مهددًا بفقدانها لصالح ريال مدريد حال فوزه على إشبيلية.

وتنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تذاع على قناة لا ليجا تي في بار.

ويدير مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، الحكم الاسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.

برشلونة – اتلتيكو مدريد

ملعب الكامب نو

الدوري الاسباني (الجولة 35)

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تشكيلة برشلونة الاساسية: آندري تير شتيجن – كليمنت لينجليه – جيرارد بيكيه – أوسكار مينجويزا – سيرجيو بوسكيتس – جوردي ألبا – بيدري لوبيز – فرينكي دي يونج – سيرجينو ديست – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان.

تشكيلة اتلتيكو مدريد الاساسية: يان أوبلاك – هيرموسو – فيليبي – سافيتش – تبريبير – ليمار – لورينتي – كوكي – كاراسكو – كوريا – سواريز.