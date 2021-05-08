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الامارات | رسمياً.. نيمار يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  قال نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت إنه مدد تعاقده مع مهاجمه البرازيلي الشهير نيمار حتى 2025.

وانضم نيمار (29 عاما) إلى نادي العاصمة الفرنسية في 2017 قادما من الإسباني مقابل مبلغ قياسي مقداره 222 مليون يورو (270 مليون دولار).

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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