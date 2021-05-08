الامارات | رسمياً.. نيمار يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. نيمار يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت إنه مدد تعاقده مع مهاجمه البرازيلي الشهير نيمار حتى 2025.

وانضم نيمار (29 عاما) إلى نادي العاصمة الفرنسية في 2017 قادما من برشلونة الإسباني مقابل مبلغ قياسي مقداره 222 مليون يورو (270 مليون دولار).

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