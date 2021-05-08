شكرا لقرائتكم خبر عن غريب عن المنافسة على ميدالة أولمبية: أقف على أرضية صلبة.. و«لو بطلنا نحلم نموت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو بمجموعة الموت.

وقال المدير الفني للمنتخب الاولمبي: «لن أكرر ما تردد منذ إعلان القرعة، نحن في مجموعة الموت، البطولة تضم أفضل 16 منتخب على مستوى العالم، ومجموعتنا تضم ثلاث أبطال قارات، إسبانيا بطل أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية، وأستراليا وصيف آسيا، بالإضافة إلى مصر بطل أفريقيا».

وتابع: «كما نقول وقعنا في مجموعة صعبة هم يرددون نفس التصريحات، والمؤكد أننا وقعنا في مجموعة قوية جدًا، وهذا شىء متوقع، ولكننا أبطال أفريقيا ومستعدين لكل المواجهات في هذا الحدث العالمي».

وعن قدرة المنتخب المصري على تحقيق ميدالية أوليمبية، قال غريب: «هذه التصريحات سأحاسب عليها لأنها مسجلة، وأنا لا ألعب على مشاعر الجماهير، بل أتحدث وأنا أقف على أرضية صلبة، وأثق جدًا في قدرة أبنائي على تحقيق ما يراه البعض صعبًا وربما مستحيلًا، ولو بطلنا نحلم نموت، مش كده ولا أيه؟».