شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك لـ«المصري اليوم»: الأبيض الأكثر شعبية في أفريقيا .. ونتقاسمها مع الأهلي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنشر جريدة «المصري اليوم» غدًا أول حوار مع رئيس نادي الزمالك اللواء عماد عبدالعزيز، يكشف خلاله تفاصيل تكليف اللجنة بإدارة شؤون النادي، وخطتهم للفترة المقبلة.

وقال اللواء عماد عبدالعزيز خلال حواره مع «المصري اليوم» : «الزمالك نادي القرن الحقيقي.. والأكثر شعبية من الأهلي في أفريقيا والوطن العربي .. ونتقاسمها مع المنافس في مصر».

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