شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة حسم البريمرليج.. حقائق عن قمّة الأغنياء بين «مانشستر سيتي وتشيلسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف مانشستر سيتي نظيره تشيلسي مساء السبت، على أرضية ملعب الاتحاد، في إطار مُنافسات الجولة 35 من مُسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسيتوج السيتيزنز بطلاً للبريميرليج إذا تغلب على البلوز.

يحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي وهو في طريقه وهو في طريقه لحصد مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم الجديد. فاجأ البلوز نظيره ريال مدريد الإسباني بفوزه المُقنع بنتيجة 2-0 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيكون واثقًا قبل هذه المباراة.

كما تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري الأبطال إثر فوزه الرائع على باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء الما ضي وسيكون عازمًا على الفوز باللقب الثاني في موسم ناجح بالفعل تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

الكثير من الحقائق والعديد من الأرقام يتم تناولها عند الحديث عن هذه المباراة، ولكننا اخترنا لكم أهم 10 حقائق خاصة بالطرفين والمباراة، نستعرضها في التقرير التالي..

الحقيقة الأولى - خسر فريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي، أكثر من أي فريق آخر.

الحقيقة الثانية - فاز مانشستر سيتي بآخر 3 مباريات على أرضية ملعبه "الاتحاد" ضد تشيلسي في جميع المسابقات.

الحقيقة الثالثة - المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هو أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي، حيث سجل في شباك البلوز 10 أهداف.

الحقيقة الرابعة - تلقى مانشستر سيتي هدفين على الأقل في آخر 3 مباريات على أرضه (الدوري الإنجليزي الممتاز).

الحقيقة الخامسة - سجل النجم الدولي البلجيكي كيفن دي بروين في ثلاث مباريات متتالية في البريميرليج ضد تشيلسي.

الحقيقة السادسة - لم يخسر تشيلسي أربع مباريات متتالية خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نفس الخصم منذ أن حدث ذلك ضد مانشستر سيتي من 2009 إلى 2013.

الحقيقة السابعة - يتنافس تشيلسي على الفوز بثلاث مباريات متتالية في الدوري دون أن تهتز شباكه للمرة الأولى منذ نوفمبر 2017.

الحقيقة الثامنة - لم يخسر البلوز في 11 مباراة خاضها خارج أرضه في جميع المسابقات تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، حيث تلقى شباكه أربعة أهداف فقط (فاز في 8 مباريات وتعادل في ثلاثة).

الحقيقة التاسعة - تم تسجيل جميع أهداف كاي هافيرتز الثمانية لتشيلسي في جميع المسابقات بالعاصمة لندن، بما في ذلك سبعة في ملعب ستامفورد بريدج.

الحقيقة العاشرة - حافظ تشيلسي على شباكه نظيفة في 7 من آخر 9 مباريات (الدوري الإنجليزي).