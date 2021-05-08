شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: 4 لاعبين يضعوني في موقف صعب.. ولن أهين الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الاوليمبي، كواليس القائمة التي سيخوض بها أوليمبياد طوكيو.

وقال خلال الندوة الرمضانيه التي نظمها اللاتحاد المصري للثقافة الرياضية إنه استقر وجهازه الفني المعاون له على القائمة النهائية، مشيرًا إلى أن هناك أزمة واحدة تشغله حاليًا، وهي أن القائمة التي سيسافر بها إلى اليابان ستضم 22 لاعبًا بما فيهم الثلاثي الكبار، ولكن سيكون على الجهاز قبل انطلاق المباريات تحديد قائمة تضم 18 لاعبًا فقط، وهذا يعني أن هناك 4 لاعبين لن يشاركوا إلا في حالة الضرورة القصوي وهي حدوث إصابات، مؤكدًا أن إقناع 4 لاعبين بمتابعة البطولة من المدرجات أمر صعب، وهو الأمر الذي يتطلب اختيار نوعيه من اللاعبين ننقبل الأمر بصدر رحب دون تصدير أزمات لزملائهم أو للجهاز الفني، واختلاق أزمات في وسائل الإعلام.

وأكد شوقي غريب أن الأمر لن ينطبق على أي من اللاعبين الثلاثة الكبار، مشيرا إلى أنه لن يقبل إهانه لاعب دولي كبير باختياره ثم إبعاده هناك في طوكيو.

وشدد المدير الفني على أنه حتي الآن لم يحدد أي من اللاعبين الثلاثة الكبار الذي سيتعين بهم باستثناء النجم محمد صلاح، لافتا إلى أنه الوحيد الذي تم الاستقرار عليه، وتم مخاطبه ناديه ليفربول مرتين حتي الان، وتم إرسال البرنامج الكامل للتدريبات والمعسكرات والمباريات إلى النادي الانجليزي، مشيرًا إلى أن صلاح لن يشارك في معسكر الإعداد الذي يسبق السفر إلى العاصمة اليابانية.

وأكد غريب أنه قام بإرسال قائمة مبدئية للاتحاد الدولي تضم 82 لاعبًا، تحسبا لأي ظروف، وخاصة الإصابات المفاجئة بفيروس كورونا، على أن يتم إعلان القائمة النهائية قبل انطلاق المعسكر الأخير، وجدد المدير الفني التأكيد على أنه والجهاز الفني المعاون استقروا على القائمة النهائية بنسبة كبيرة.